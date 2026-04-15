Detenida una mujer en Rusia por colgar una foto con un pastel de Pascua y un dildo

La joven de 20 años ha sido imputada penalmente y, según el Comité de Instrucción, continúan las investigaciones "orientadas a esclarecer todas las circunstancias del delito".

Además, están tomando medidas para "eliminar las circunstancias que contribuyeron a su comisión", añadieron.

El martes, las fuerzas policiales informaron del inicio del proceso debido a la ofensiva foto publicada por la mujer en sus redes sociales.

La foto fue redifundida y criticada por un bloguero de la organización ultraderechista Estado Masculino, Vladislav Pozdniakov, quien se sospecha que fue quien la delató ante las fuerzas de seguridad.

Posteriormente, Pozdniakov publicó un vídeo en el que la mujer se disculpó públicamente por sus acciones.

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El lunes las fuerzas policiales ya iniciaron otra causa penal contra una camarera de un bar de Moscú que sirvió, a petición de un cliente, una pipa de agua hecha con un pastel de Pascua.

La mujer, que subió la foto a redes sociales, también fue denunciada por Pozdniakov. Horas después, la policía rusa difundió un vídeo con la disculpa pública de la camarera.

Un kulich es una especie de pastel o bizcocho elaborado especialmente para la Pascua ortodoxa. Se desconoce su origen exacto, pero se considera una herencia de las tradiciones eslavas precristianas relacionadas con el inicio de la primavera.

Durante la Unión Soviética se lo conoció como 'pastel de mayo', también horneado para celebrar el inicio de la primavera.

Rusia introdujo en 2013 en el código penal el artículo 148, que castiga cualquier acto que hiera los sentimientos de los creyentes con multas o hasta tres años de cárcel.