Discretas negociaciones en Suiza para el cese del conflicto congolés se prolongan

Se trata de la novena ronda de discusiones entre las partes en conflicto, que hasta ahora se habían realizado en Catar, pero que en razón del conflicto armado en Oriente Medio se han trasladado a Suiza, siempre bajo la mediación catarí, que asumió este rol hace un año.

La acogida de Suiza "se inscribe en la continuidad de los esfuerzos de mediación destinados a contribuir a una resolución pacífica del conflicto en el este de la RDC", ha señalado el portavoz del Ministerio suizo de Asuntos Exteriores, Nicolas Bideau.

El AFC/M23 difundió un documento con el nombre de seis negociadores y seis expertos que les asesoran en las distintas áreas que se abordan en este proceso de paz, liderados todos por Benjamin Mbonimba, considerado secretario ejecutivo de la alianza armada.

Mientras, la delegación gubernamental está dirigida por Sumbu Sit Mambu, enviado del presidente de la RDC para estas negociaciones, indicó la fuente.

En paralelo a las negociaciones auspiciadas por Catar, Estados Unidos impulsó también en 2025 conversaciones directas entre la RDC y el Gobierno de Ruanda, que respalda al movimiento rebelde, según se ha corroborado en distintas investigaciones de Naciones Unidas y otras entidades internacionales.

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Como resultado, los presidentes de la RDC, Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaron el pasado diciembre en presencia de su homólogo Donald Trump un acuerdo de paz con elementos económicos.

Estos esfuerzos por la paz hicieron posible en los últimos meses cierta reducción de los combates y violencia contra la población civil, pero no se ha conseguido un cese total de las hostilidades, con acusaciones cruzadas entre las partes de ser los responsables.

Tampoco se ha cumplido la exigencia del Gobierno congoleño de que las fuerzas del M23 se retiren de los territorios que controlan en el este del país, incluidas las ciudades de Goma y Bukavu, capitales de Kivu Norte y Sur, respectivamente; que capturaron a principios del año pasado.

Hace algunos días , el portavoz de AFC/M23, Lawrence Kanyuka, denunció en redes sociales que las fuerzas del Ejército congoleño habían lanzado ataques contra sus posiciones.

La oenegé Human Rights Watch afirmó este martes que "la población civil de las tierras altas de Kivu del Sur se enfrenta a una grave crisis humanitaria y vive con el temor de sufrir abusos de todas las partes".

Asimismo, indicó que ha podido documentar al menos dos ataques con drones que ocurrieron en los últimos días a partir de numerosos testimonios y del análisis de fotografías e imágenes de vídeo, luego de haber recibido informaciones creíbles sobre otros ocho ataques con drones entre enero y marzo.

Según medios de comunicación congoleños y ruandeses, se estaría negociando un protocolo para mejorar el acceso humanitario y reabrir con este fin los aeropuertos del este del país.

Desde 1998, el este de la RDC, el país más grande de África, vive un conflicto alimentado por una multitud de grupos rebeldes que se enfrentan al Ejército, pese al despliegue de fuerzas de paz de Naciones Unidas.