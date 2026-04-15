Dos hermanas presentan la primera querella en España por "exilio forzado" en el franquismo

"Queremos justicia por nuestra familia, por nuestro abuelo, por nuestra madre, que fue una niña de la guerra, y justicia para el pueblo español, que se merece destapar cierta olla y dejar el relato antiguo de la reconciliación. Uno no puede reconciliarse con un torturador, con un asesino", dijo en una rueda de prensa en Madrid Silvia Garófalo Robles acompañada de su hermana, Sonia.

Las dos nietas de Luis Robles presentaron telemáticamente la querella con el apoyo del equipo jurídico de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que asegura que es la primera por un caso de "exilio forzado" registrada en el Estado español.

La querella fue presentada en la Sección de instrucción de los tribunales de instancia de Barcelona, que son los competentes territorialmente al ser el lugar donde Luis Robles tenía fijada su residencia cuando se exilió.

"Se dirige contra los responsables militares y gubernativos que provocaron el exilio forzado de Luis Robles y de su familia", explicó Jacinto Lara, del equipo jurídico de Ceaqua.

La querella, basada en el derecho penal internacional y de derechos humanos, califica los hechos denunciados como crímenes contra la humanidad, puesto que "el desplazamiento forzado" de Robles, según los querellantes, "se efectuó en un contexto de ataque generalizado y sistemático contra la población civil".

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Aunque la responsabilidad criminal de las personas que pudieran ser investigadas ha debido quedar extinguida como consecuencia de su fallecimiento, para Lara es importante poder establecer una "verdad judicial" sobre este tipo de casos.

Hasta ahora no ha habido ninguna querella de este tipo debido, en su opinión, a las "políticas de olvido y desmemoria" y a las dificultades para acceder a los archivos y recabar pruebas, algo que en este caso ha sido posible por el afán de las nietas de Robles, una de ellas historiadora.

"Buscamos justicia y reconstruir y poner en agenda el porqué del exilio", subrayó Sonia Garófalo Robles.

Tanto ella como su hermana aseguraron que no buscan recibir una indemnización, sino conseguir "verdad judicial" y "responsabilidades", y en este sentido confiaron en que España siga los pasos de otros países como Argentina y "juzgue a los responsables de la dictadura" (1939-1975).

Su querella forma parte de las más de 150 presentadas en el conjunto del Estado español por Ceaqua para exigir "la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos".

Luis Robles, obrero de la construcción y militante de la CNT-FAI en Barcelona, residía en esta ciudad junto a su esposa y se exilió a Francia tras la Guerra Civil (1936-1939), donde fue internado en los campos de refugiados de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y Le Vernet.

A continuación, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), fue forzado a trabajar para la Organización Todt, vinculada al régimen nazi, de la que logró escapar para participar en acciones contra las fuerzas ocupantes en Francia, y en 1952 continuó en el exilio fijando su residencia en Argentina hasta su fallecimiento en 1984.