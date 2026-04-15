El brent sube el 1 %, por encima de los 95 dólares, pendiente de negociaciones EEUU-Irán

A las 7:30 horas de este miércoles, y según datos de Bloomberg, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 1 %, hasta los 95,74 dólares.

En la víspera, el crudo cayó casi un 5 % (4,60 %), después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que las conversaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días.

Y ello, después de que el lunes el brent llegase a superar nuevamente los 100 dólares porque el fin de semana fracasaron las conversaciones de paz entre ambos países en Pakistán.

Asimismo, Trump ordenó un bloqueo contra los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes.

Aunque dicho bloqueo se mantiene, el mercado es optimista a la espera de que las conversaciones de paz se reanuden.

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Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en EE. UUU y que en la víspera se hundió un 8,5 %, hasta 91,28 dólares el barril, sube ligeramente este miércoles, el 0,32 %, hasta los 91,68 dólares.