El Ejército somalí mata a 54 yihadistas en ataques apoyados por aliados internacionales

En un comunicado, Defensa precisó que las operaciones, incluidos "seis ataques aéreos", se desarrollaron en las regiones de Hiiraan (centro) y las sureñas de Bajo Shabelle, Bay y Bajo Jubba.

"Los ataques aéreos causaron la muerte de 54 militantes de Al-Shabab e hirieron a varios más. También alcanzaron depósitos de suministros, debilitando significativamente la capacidad logística, la movilidad y la capacidad del grupo para organizar ataques contra civiles somalíes", indicó, sin aclarar la fecha de las operaciones.

Los yihadistas -precisó- habían estado "bajo estrecha vigilancia en los últimos días".

Estas misiones -añadió- forman parte de "los esfuerzos continuos para desmantelar la capacidad operativa" del grupo terrorista e impedir que utilice estas zonas para "planificar y ejecutar ataques" contra la población civil.

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

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Somalia ha redoblado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.