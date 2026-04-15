El jefe de ACNUR alerta de que la guerra deja un impacto humanitario "inmenso" en Líbano

"Las repercusiones humanitarias de esta guerra son inmensas y subrayo la necesidad de evitar a los civiles y a las instalaciones civiles la devastación de los ataques", indicó tras mantener un encuentro con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, en el Palacio de Gobierno en Beirut.

El jefe de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) recordó que la violencia iniciada el pasado 2 de marzo ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares, lo que supone "alrededor de un quinto" de la población libanesa.

"El impacto de esta situación humanitaria y de este sufrimiento inmenso representan un gran desafío no solo para el Líbano, sino para toda la comunidad internacional", sentenció Salih.

En ese contexto, reafirmó su respaldo al Líbano con la esperanza de que la guerra termine lo antes posible y se comprometió a seguir recabando apoyos para alcanzar los objetivos de financiación necesarios, entre ellos un llamamiento urgente por valor de 308 millones de dólares.

El alto comisionado confirmó que parte de esta ayuda ya ha sido movilizado y está siendo distribuida, si bien recordó que tanto la envergadura de la crisis como del sufrimiento son "grandes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al menos 2.124 personas murieron y otras 6.921 resultaron heridas en el Líbano desde el inicio de una intensa campaña de bombardeos israelíes hace seis semanas, a la que más tarde se le unió también una ofensiva terrestre en el sur del país, como parte de un plan de ocupación.

Además, por segunda vez en apenas año y medio, más de un millón de personas permanecen desplazadas en el país.