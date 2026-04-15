El mayor apagón de este miércoles en Cuba dejará sin corriente a la vez al 58% de la isla

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero. Las medidas han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.298 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.702 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.732 MW, informó la UNE.

Cuba ha sufrido en los últimos 18 meses siete desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional, dos de ellos registrados en una misma semana en marzo.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU.

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En esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

El otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por las sanciones del Gobierno estadounidense.

El 20 % restante se obtiene de fuentes renovables y gas, principalmente.

Cuba recibió a finales de marzo el petrolero ruso Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo, el primer cargamento de este tipo en llegar a la isla en los últimos tres meses.

Tras la llegada de ese buque, Moscú anunció el envío de otro carguero a la isla y datos recientes indican que podría ser el petrolero ruso Universal, que actualmente navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe a unos 15 días de Cuba, según avanzó EFE.

El Universal, con número de identificación IMO 9384306 y sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, también pertenece a la naviera rusa Sovcomflot, como el Kolodkin.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.