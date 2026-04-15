España defiende la OTAN y la relación con EE.UU. para una seguridad "colectiva"

Salir de la Alianza Atlántica haría a España más vulnerable, según respondió en el Congreso a una interpelación del partido izquierdista Podemos, que acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de reaccionar contra la guerra de Irán, emprendida por EE.UU. e Israel, solo con palabras.

La diputada de Podemos Noemí reclamó que España abandone la OTAN, que las bases españolas dejen de ser de uso conjunto con EE.UU. y que el Gobierno no aumente el gasto militar.

Saiz replicó que la solidaridad de España con los pueblos que están siendo agredidos por EE.UU. no se mide por alzar la voz, sino "por la eficacia" de sus acciones para evitarlo. "Y lo estamos consiguiendo", aseguró la portavoz.

"Nos piden que abandonemos la OTAN, pero ¿dónde quedaría España? (...) nos haría más vulnerables salirnos de las organizaciones internacionales", adujo. La seguridad española "no es una isla", sino que está interconectada con sus socios.

La seguridad, añadió, es igualmente "un bien común global" y renunciar a ella es renunciar a la capacidad de los Estados a que los conflictos se resuelvan de manera diplomática.

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La representante del Ejecutivo recalcó que no es una buena idea desmantelar las capacidades defensivas de España ni tampoco romper alianzas forjadas durante decenios.

La paz, agregó, se construye "con firmeza democrática, el compromiso inquebrantable con la verdad de los hechos y también con partidas presupuestarias".

Las relaciones entre España y EE.UU. atraviesan un momento difícil por la dura oposición de Sánchez a la guerra de Irán y la negativa a que se utilicen las bases españolas de uso conjunto y el espacio aéreos en esas operaciones militares, lo que ha generado fuertes reproches del presidente norteamericano, Donald Trump.