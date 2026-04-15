Expertos ONU denuncian posible limpieza étnica y crímenes de guerra de Israel en Líbano

En un comunicado conjunto, señalaron que la emisión de órdenes de evacuación generalizada, combinada con la destrucción de viviendas, "apunta a una limpieza étnica" y se asemeja a prácticas "iniciadas durante el genocidio en Gaza".
También recordaron que "el desplazamiento forzoso de población civil constituye crímenes de lesa humanidad y de guerra según el derecho internacional".
En el comunicado los expertos condenaron especialmente la campaña de bombardeos indiscriminados contra el Líbano del pasado 8 de abril, apenas horas después del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que alcanzó 150 objetivos simultáneos y causó al menos 303 muertos y 1.150 heridos.
"Es una violación flagrante de la Carta de la ONU, una destrucción deliberada de las perspectivas de paz y un agravio al multilateralismo y al orden internacional", aseguraron.
Pidieron por ello a Estados Unidos que utilice su influencia para garantizar que Israel detenga los ataques contra civiles, y a otros Estados que suspendan las transferencias de armas a Israel mientras prosiga sus graves violaciones de la ley internacional.
Firman el comunicado, entre otros, la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, y sus homólogos sobre desplazados (Paula Gaviria), vivienda (Balakrishnan Rajagopal) y derecho al desarrollo (Surya Deva).