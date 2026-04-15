Francia pide no olvidar a Sudán en el tercer aniversario de una guerra "devastadora"

"No olvidemos a Sudán. Es allí donde, desde hace 3 años, una guerra devastadora está provocando la crisis humanitaria más grave del mundo. Nunca, desde el comienzo del siglo, tantas personas han estado expuestas a la hambruna y al hambre", declaró el jefe de la diplomacia francesa en un mensaje en sus redes sociales.

Barrot alertó de que millones de personas se han visto obligadas a desplazarse para huir de los combates, así como de las violencias sexuales y otras atrocidades cometidas en el marco del conflicto.

Asimismo, describió una situación crítica para la población civil, en particular para mujeres y niños, que "carecen de todo: de comida, de medicamentos, de tiendas de campaña para refugiarse en campos donde cientos de miles de refugiados viven en la más absoluta miseria".

Pese a todo, el ministro francés sostuvo que existe margen para la esperanza y recalcó que el futuro del país depende de su propia población. "Otro futuro es posible para este país: está en manos de las sudanesas y los sudaneses", afirmó.

En ese sentido, evocó la movilización popular de 2019 que dio lugar a lo que describió como una 'Primavera Sudanesa', recordando que fueron los propios ciudadanos quienes impulsaron entonces un cambio político y social.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Barrot explicó que recientemente invitó al Ministerio de Exteriores francés a representantes de la sociedad civil sudanesa para conocer de primera mano sus demandas y aspiraciones.

"Es su voz la que llevaré hoy, durante la conferencia internacional que Francia presidirá con Alemania, la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Africana" en Berlín, dijo.

"No olvidemos a Sudán, porque es allí donde se juega una parte de nuestra humanidad", concluyó.

Sudán cumple tres años de guerra con el conflicto enquistado entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 13 millones.