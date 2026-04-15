FundéuRAE: Las obras de arte citadas por su autor, en mayúscula y sin resalte

Sin embargo, en los medios de comunicación es habitual encontrar frases como “Un ciudadano francés gana en un sorteo un ‘picasso’ valorado en un millón de euros”, “20 millones por un tiziano y otros resultados de las subastas de verano en Londres” o “Requisan un gentileschi en Dorotheum”.

De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, cuando se usa el nombre de un autor (ya sea completo, ya sea solo el apellido) para referirse a cada una de sus obras, lo indicado es emplear la mayúscula en el nombre propio del artista: “un Velázquez”, “un Maruja Mallo”, “un Antonio López”. Además, no es necesario añadirle ningún resalte, es decir, se escribe sin comillas ni cursiva.

En plural, para aludir a más de una obra del autor, los nombres que terminan en vocal suelen añadir una “-⁠s” (“varios Sorollas”), mientras que los que terminan en consonante o están formados por más de una palabra tienden a quedar invariables (“dos Frida Kahlo”).

Así pues, en las frases anteriores lo indicado habría sido escribir “Un ciudadano francés gana en un sorteo un Picasso valorado en un millón de euros”, “20 millones por un Tiziano y otros resultados de las subastas de verano en Londres” y “Requisan un Gentileschi en Dorotheum”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.