Izquierdista Sánchez supera al ultraderechista Aliaga como segundo en escrutinio de Perú

Con el 89,8 % de los votos escrutados, Fujimori (Fuerza Popular) obtiene el 16,94 % de los votos válidos, equivalente a 2.578.744 papeletas, mientras que Sánchez (Juntos por el Perú) cuenta con el 11,97 %, gracias a las 1.822.961 papeletas a su favor; por encima de López Aliaga (Renovación Popular), que registra el 11,94 %, con 1.817.943 sufragios.

En cuarto lugar, cerca de Sánchez y López Aliaga, está el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), con el 11,11 % de los votos válidos, lo que significa 1.692.400 papeletas.

Desde que el escrutinio iba al 70 % y hasta ahora, Sánchez ha logrado reducir una desventaja de 500.000 votos respecto a López Aliaga y superarle, lo que marca el momento en el que comenzó a computarse el voto de zonas rurales, donde el izquierdista es el candidato más votado.

Mientras que López Aliaga ha concentrado su voto principalmente en la capital, Lima, y las principales ciudades de Perú, que son los votos que primero se contabilizan, Sánchez cosechó sus votos en el ámbito rural, donde hizo la 'Ruta Castillista' con la promesa de liberar al encarcelado expresidente Pedro Castillo y retomar su proyecto político, truncado por el intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022.

Al ver la inminencia de esta situación, López Aliaga denunció un fraude sin pruebas, al alegar que se vio perjudicado por los retrasos en la apertura de locales de votación en Lima debido a la demora en el reparto del material electoral que debía llegar a los colegios.

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Así, este martes el empresario y exalcalde de Lima reunió a cientos de sus seguidores para llamarlos a la "insurgencia civil" y a "incendiar la pradera", a la vez que pidió nuevamente detener a Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar los comicios.

Lo hizo pese a que todavía falta computar gran parte del voto del extranjero, más afín a López Aliaga que a Sánchez, y resolver más de 3.000 actas que han sido impugnadas por irregularidades halladas, de distinta índole.

De confirmarse estos resultados, será la cuarta vez seguida que la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) estará en la segunda vuelta, después de haber perdido en esa instancia en las tres ocasiones anteriores ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.