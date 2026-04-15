Javier Molina, director del Actors Studio: Un actor debe dejarse llevar por la curiosidad

Molina, que estrena el jueves en el teatro Fernán Gómez de Madrid 'Panorama desde el puente', de Arthur Miller, cuenta a EFE que hay dos tipos de artistas: "Los que se dejan llevar por la curiosidad y hacen preguntas buscando más sobre quién es su personaje" y quienes solo se dejan dirigir sin ser conscientes del proceso.

El puertorriqueño, que prefiere a los primeros, afirma que aunque "no hay otro sitio como el Actors Studio", con su trabajo en España está viviendo un sueño: "Dejo mi vida allí, pero ahora estoy viviendo un sueño muy lindo, me gané la lotería. Tengo una familia nueva".

Hace dos años, Molina aterrizó en la capital española para recoger el premio Talía a la promoción internacional de las artes escénicas hispanas de manos de Antonio Banderas, y entonces reconocía que el teatro le enseñó "una vida diferente": "Me despertó la imaginación y la mente, me dio permiso como hombre para llorar".

Ahora recuerda que fue en ese momento cuando surgió la idea de dirigir la versión de la obra de Miller, pero como en otras ocasiones pensó que la propuesta no cuajaría. Sin embargo, el proyecto siguió adelante con un texto que "cuenta cosas como si pasaran ahora".

'Panorama desde el puente' ('A View from the Bridge') es una de las obras más representadas y aclamadas de Arthur Miller, un retrato demoledor de los conflictos humanos y sociales en el Nueva York de posguerra, que ha versionado Eduardo Galán, con un elenco formado por José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés.

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Recuerda que tardaron en cerrar el reparto, que en su opinión "es fortísimo: "No tengo actores, tengo artistas".

"En España hay muchísimo talento y un estilo diferente, un lugar donde se conectan todas las disciplinas y donde podríamos hacer más intercambios. Tenemos ahora un puente hermoso", añade en relación al título y a la inmigración.

'Panorama desde el puente' es una historia sobre inmigración, en la que Eddie Carbone vive con su esposa, Beatrice, y su sobrina Catherine en Brooklyn, hasta que a su casa llegan dos primos de la mujer, inmigrantes ilegales.

"La gente llega en busca de un sueño, para conseguir una vida mejor para su familia, se apoyan en sus familiares y aguantan juntos todas las vicisitudes. Esa parte de humanidad es lo importante, y no ha cambiado con el tiempo", asegura Molina.

Una actitud -dice- que se expande ahora en Estados Unidos por el miedo al ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense.

"Es una cosa fea que nos ha unido. La gente se comunica por las redes sociales y alerta a los demás cuando los ven para que cambien su camino. Se cuidan, porque todo el mundo entiende el sufrimiento", señala Molina.