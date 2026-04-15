La Casa Blanca presenta los planes de Trump para erigir un arco del triunfo en Washington

En su rueda de prensa semanal, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mostró una imagen renderizada del proyecto, que tendrá 250 pies de altura (76,2 metros) por cada uno de los 250 años de Estados Unidos, coronado por una figura de la victoria alada y flanqueado en su base por leones dorados.

"En honor de esta ocasión histórica, el presidente Trump y el Departamento del Interior presentarán los planes para el Arco del Triunfo de Estados Unidos, que será una obra maestra arquitectónica destinada a celebrar nuestra historia, justo aquí en Washington", declaró.

El arco se erigirá en una rotonda conocida como Memorial Circle, en una de las entradas a la ciudad, entre el Monumento a Abraham Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, el principal panteón militar del país.

"Mucho después de que todos los presentes en esta sala ya no estemos, nuestros hijos y nietos seguirán inspirándose en este monumento nacional", afirmó Leavitt.

Los críticos de Trump han tildado la iniciativa de proyecto vanidoso para consolidar su propio legado, además de advertir de la distorsión que puede provocar en el paisaje urbano de la capital.

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Desde su regreso al poder, Trump, antiguo magnate inmobiliario, ha impulsado varios proyectos para dejar huella en la ciudad, entre ellos la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, su proyecto estrella.