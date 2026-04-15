La Conferencia Episcopal de Bolivia muestra apoyo al papa frente a las críticas de Trump

"Como pastores de una nación que anhela la justicia y la reconciliación, reconocemos que su voz no es la de un actor político partidario, sino la del 'Vicario de Cristo' que proclama la paz desarmada y el diálogo como únicas vías para resolver los conflictos que hoy azotan al mundo, especialmente en Oriente Medio", señalaron los obispos de Bolivia en un pronunciamiento de la CEB difundido este miércoles.

Los religiosos están reunidos en la CXVIII Asamblea de Obispos de Bolivia, que desde el martes analiza "la realidad de la familia" en la ciudad central de Cochabamba.

Los obispos bolivianos subrayaron su "preocupación" por los señalamientos que califican la labor pastoral del pontífice como "blanda con la delincuencia” y “pésima en política exterior”, en referencia a las críticas publicadas por el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

Asimismo, los obispos valoraron la firmeza del papa al afirmar que “no tiene miedo” y que el mensaje del Evangelio no debe ser utilizado con fines políticos.

"En Bolivia, donde también enfrentamos desafíos de polarización, su ejemplo de moderación y su llamado a 'volver a creer en el amor' son una guía indispensable para nuestra misión", afirmaron.

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De igual forma, el pronunciamiento de la CEB reafirma el compromiso de la Iglesia de Bolivia de promover el "respeto a la dignidad humana" que el papa "defiende incansablemente".

"No estamos ante un debate de políticas humanas, sino ante la urgencia de salvar vidas y construir un futuro de esperanza para los más inocentes", afirmó la CEB.

Trump también dijo que no quiere un papa que acepte que Irán tenga un arma nuclear, ni que "considere terrible" que Estados Unidos haya atacado a Venezuela.

"Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", declaró el gobernante.

El papa León XIV respondió el lunes a las críticas de Trump y recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra".