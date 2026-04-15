La cuarta temporada de 'The White Lotus' comienza a grabarse en la Costa Azul francesa

Según informó la producción, la nueva entrega seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados de los exclusivos hoteles White Lotus a lo largo de una semana, en coincidencia con el Festival de Cine de Cannes.

Aunque parte del rodaje se realizará en la capital francesa, la trama se desarrollará principalmente en la Riviera.

El reparto de esta cuarta temporada estará encabezado por reconocidas figuras del cine y la televisión como Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Alexander Ludwig, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz, entre otros.

A ellos se suman intérpretes como Chloe Bennet, Heather Graham, Rosie Pérez y Max Greenfield.

Entre los escenarios hoteleros destacan el Airelles Château de la Messardière, que servirá como el ficticio 'White Lotus du Cap', y el Hôtel Martinez, que representará al 'White Lotus Cannes'.

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La serie, creada, escrita y dirigida por Mike White, cuenta además con la producción ejecutiva de David Bernad y Mark Kamine.

Desde su estreno en 2021, la ficción se ha consolidado como una sátira social de gran éxito, centrada en las dinámicas de poder, privilegio y conflicto en resorts de lujo.

En sus dos primeras temporadas, 'The White Lotus' acumuló 15 premios Emmy y dos Globos de Oro, mientras que su tercera entrega obtuvo 23 nominaciones en la 77 edición de los Emmy, reafirmando su impacto tanto en la crítica como en la audiencia.

Las anteriores temporadas han tenido como telón de fondo destinos turísticos internacionales como la isla de Maui, en Hawái; Sicilia, en Italia; y zonas de Tailandia como Chiang Mai y Koh Samui, reforzando el sello distintivo de la serie de situar su narrativa en enclaves paradisíacos atravesados por tensiones sociales.