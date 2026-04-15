La defensa de Ghanuchi rechaza una nueva condena a 20 años al líder islamista tunecino

La defensa de Ghanuchi dijo a través de una publicación en Facebook que conoció la nueva sentencia por "informes de medios de comunicación" y recordó que el opositor fue detenido en abril de 2023 por "planear un complot" contra la seguridad del Estado, "sin ninguna citación previa" y sin permitir a sus abogados "asistir al interrogatorio inicial".

Los representantes legales consideraron que los juicios contra el opositor son de carácter político y que se basan en la "fabricación" de pruebas para señalarlo como "terrorista", en un contexto que "tiene como objetivo la libertad de expresión y el derecho a participar en la actividad pública, sancionada legalmente".

La nueva sentencia fue dictada, según la defensa, por unas declaraciones de Ghanuchi en 2023, en las que pidió "la convivencia pacífica, condenó la exclusión política y pidió que se permita la participación ciudadana".

Los letrados recordaron que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria determinó "inequívocamente" que la detención del opositor "tenía por objetivo limitar el ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y expresión".

Asimismo, el grupo condenó la aplicación de la legislación terrorista contra oponentes políticos, ya que los juicios en su contra "constituyen una grave violación de las obligaciones del país en virtud del derecho internacional".

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En abril de 2025 se celebró en el país magrebí el mayor juicio por el caso conocido como 'Complot contra la seguridad del Estado', en el que se dictaron penas de entre cinco y 45 años en contra de casi cuarenta personas del mundo de la política, el ámbito económico y mediático, por delitos vinculados al terrorismo, desorden público y atentados contra la seguridad.

Túnez inició una transición democrática con la Primavera Árabe en 2011 que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando el actual mandatario, Kais Said, se arrogó plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional, antes de revalidar su mandato en las presidenciales de octubre de 2024.