La flotilla zarpa de Barcelona rumbo a Gaza al grito de "Free Palestine"

Decenas de embarcaciones salieron, una a una, por la bocana del Port Fòrum, donde estaban amarradas desde el domingo.

Ese día estaba prevista la salida de esta segunda flotilla a Gaza desde el Port Vell de Barcelona, pero el viaje fue aplazado por el mal tiempo y los barcos solo se desplazaron a otro puerto barcelonés, mayoritariamente al del Fòrum, sin salir a aguas abiertas.

Los barcos zarparon finalmente este miércoles en un día radiante y de mar tranquilo en Barcelona, en un ambiente festivo y reivindicativo.

Las embarcaciones estaban decoradas con numerosas banderas palestinas y los tripulantes a bordo se despidieron alzando el puño y entonando el grito "Free Palestine".

A la flotilla, la segunda que sale desde Barcelona después de la de 2025 que no logró romper el bloqueo israelí en Gaza, se sumó esta vez para dar apoyo el barco de la ONG Proactiva Open Arms, liderada por Òscar Camps, y el Arctic Sunrise de Greenpeace.

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La flotilla que ha partido de Barcelona consta de 39 barcos, según la organización, que se dirigen hacia Sicilia, donde se reunirán con las delegaciones de Francia e Italia.

En total, unos 70 barcos y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.