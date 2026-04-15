La refinería rumana de Lukoil volverá a operar tras recibir permiso de EEUU

“Hemos recibido la confirmación oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre la exención de las sanciones contra Lukoil para que Rumanía pueda reactivar la refinería Petrotel. Esta es una noticia importantísima para nuestro país. Es lo mejor que le podía pasar a Rumania en estos momentos”, declaró Ivan desde Washington a la emisora rumana Antena3CNN.

La refinería de Ploiesti, a 80 kilómetros de Bucarest, podrá entrar en funcionamiento en unos 45 días y producirá gasolina, diésel y queroseno para el mercado rumano y el mercado regional.

Para ello, Rumanía se ha comprometido a que Petrotel no procesará crudo ruso, sino el adquirido en otros mercados, puntualizó el ministro, que realiza una visita oficial a Washington.

Se prevé que la planta aporte el 21 % de la producción nacional rumana, de forma que el país balcánico podrá autoabastecerse de gasolina al cien por cien y en más del 60 % de diésel, al tiempo que producirá todo el queroseno para aviones que necesita el país.

En octubre de 2025, Estados Unidos impuso sanciones contra Lukoil y Rosneft, las dos mayores petroleras de Rusia, para evitar que los ingresos por hidrocarburos financien la invasión de Ucrania, una medida que afectaba a varias plantas de Lukoil en el sureste europeo, amenazando con causar problemas de suministro en los países de la zona.

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En reacción, el Gobierno rumano amplió poco después, mediante una ordenanza de emergencia, sus poderes para poder hacerse con el control de los activos en el país de Lukoil, con el fin de contar con las herramientas necesarias para supervisar la actividad de la empresa rusa.

En Rumanía Lukoil posee además una red de 300 gasolineras, que en diciembre han recibido el permiso de Washington para operar de forma que pueda mantener los puestos de trabajo y garantizar la seguridad energética interna sin transferir fondos a Rusia.

Al solicitar la exención para la refinería, el ministro defendió el papel que desempeña su país como suministrador energético regional, contribuyendo a reducir la dependencia de países vecinos de las importaciones rusas.

Con una capacidad de procesamiento de 2,4 millones de toneladas de crudo, Petrotel es la más pequeña de las tres refinerías operativas del país, después de Petromidia, con capacidad de 5 millones y perteneciente al grupo Rompetrol, y Petrobrazi, propiedad del grupo austríaco-rumano OMV Petrom, que puede procesar 4,5 millones de toneladas.

La noticia de la reanudación de las actividades de la refinería rumana, en medio de la crisis de suministro de petróleo y gas desencadenada por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, coincide con una prolongación de seis meses de la exención a la refinería de Lukoil en la vecina Bulgaria.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) ha aplazado las sanciones contra las empresa Lukoil en Bulgaria durante otros seis meses, lo que en la práctica permite la continuación del trabajo de la única refinería búlgara, según informaron anoche las autoridades del país en un comunicado.

La refinería de Lukoil en Burgas, en la costa del mar Negro, es la más grande de los Balcanes y produce la totalidad de los combustibles consumidos den Bulgaria.

El permiso obtenido ahora es una prolongación de la exención temporal de las sanciones obtenida a mediados de noviembre, que expira el próximo día 29.