Latinoamérica se vuelca en soluciones de inteligencia artificial para combatir al crimen

"Estamos viendo mucha demanda por nuestros productos en la región", afirma a EFE Yon Munilla, director comercial del área de IA de Indra, la multinacional española de tecnología.

La feria LAAD, que se celebra esta semana en la ciudad brasileña de São Paulo y en la que participa Indra, toma el pulso de ese interés: este año reúne a unas 140 empresas y a delegaciones de 22 países, y pretende atraer a 18.000 visitantes en el que es el mayor evento de este tipo en Latinoamérica.

El momento coincide con un fortalecimiento de las organizaciones del crimen organizado en la región y con la consolidación del tema de la violencia como una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos.

En Brasil, la principal potencia militar de la región, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó recientemente una ley que endurece las penas para los integrantes de las facciones criminales, mientras que la ciudad de São Paulo impulsa desde hace años el despliegue en zonas públicas de cámaras de seguridad de reconocimiento facial.

En este contexto, entre las empresas que participan en la feria para tratar de ampliar su presencia en la región hay actores tradicionales como Beretta, la fabricante italiana de armas de fuego, pero son las compañías con productos basados en inteligencia artificial las que cada vez ocupan más espacio.

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Indra, por ejemplo, está promoviendo IndraMind, una plataforma informática que ofrece una "inteligencia artificial soberana" para apoyar en el control de fronteras y proteger infraestructura crítica de ataques cibernéticos.

"La problemática ha existido siempre, pero la tecnología es capaz de enfrentarla mejor", asegura Munilla, quien añade que el "contexto geopolítico" aumenta la necesidad de protección.

Otro producto cuya demanda está en boga son los drones, herramienta que también usa inteligencia artificial y que ha transformado el sector de la seguridad.

La estadounidense Shield AI, presente en la LAAD, busca compradores para su producto estrella, un dron de casi tres metros de altura, valorado en alrededor de medio millón de dólares y con 12 horas de autonomía de vuelo.

Con contratos ya negociados con las Fuerzas Armadas de Colombia, el ingeniero Brandon Tattersall dice que los sensores del aparato son "muy efectivos" para localizar a decenas de kilómetros de distancia lanchas usadas para el transporte de droga.

"El mundo está convirtiéndose en un lugar cada vez más peligroso y cuando eso sucede las personas quieren sentirse seguras", cuenta a EFE.

Pese a que las compañías europeas, estadounidenses y asiáticas dominan la carrera de la inteligencia artificial en el sector de la seguridad, hay empresas latinoamericanas que también quieren hacerse un hueco.

Es el caso de la brasileña Atech, una filial de la fabricante aeronáutica Embraer que se especializa en productos informáticos para fines de seguridad pública y de defensa, como programas para el manejo de fragatas militares y cazas, y sensores para detectar drones.

El director de Atech, Fábio Cocchi, apunta a la oportunidad para el sector que representa el aumento de la inversión por parte de los gobiernos y dice que Latinoamérica es un "mercado de interés" para expandir los negocios.

"Nuestros productos no le deben nada en prontitud a los de las grandes empresas", afirma.