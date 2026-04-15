Líbano presenta una queja ante la ONU por los ataques israelíes con 350 muertos en un día

"El mensaje destacó que esta es la escalada más violenta desde el 2 de marzo y que el número de bombardeos alcanzó aproximadamente cien en menos de diez minutos", informó este miércoles en un comunicado el Ministerio de Exteriores del Líbano, al cumplirse una semana de la tragedia.

"Barrios residenciales densamente poblados fueron atacados durante las horas punta y sin previo aviso, llevando a una destrucción generalizada y a la caída de cientos de víctimas", agregó el departamento gubernamental.

El texto fue enviado al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, António Guterres, aunque también se hizo llegar a la Asamblea General en formato de documento oficial.

Según el último recuento oficial, la oleada de ataques perpetrada el 8 de abril causó al menos 357 muertos y 1.223 heridos, aunque el Ministerio de Salud Pública advirtió de que la publicación de un balance definitivo tomaría tiempo ante la necesidad de identificar muchos restos con pruebas de ADN.

Las acciones provocaron el derrumbe de edificios enteros en plena capital y fueron las más fuertes desde el comienzo de la guerra hace seis semanas.

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El documento presentado por el Líbano ante Naciones Unidas también denunció los ataques israelíes ocurridos contra objetivos sanitarios libaneses desde el pasado 2 de marzo, entre ellos diecisiete que alcanzaron centros hospitalarios y 101 dirigidos a equipos de emergencias como ambulancias, según la nota.