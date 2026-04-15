Lula anuncia medidas económicas para la vivienda en medio de la caída de su popularidad

Las medidas incluyen aumentar los recursos en 20.000 millones de reales (4.000 millones de dólares) destinados a los programas de vivienda del Gobierno con el fin de poder incrementar el público que puede beneficiarse de ellos.

"Hacer casas, para nosotros, es una obligación, es una cosa de derechos humanos, y está en la Constitución", defendió Lula en un acto con el vicepresidente Geraldo Alckmin, varios de sus ministros y representantes del sector financiero y la construcción civil, en Brasilia.

El principal programa de vivienda de Lula es 'Minha Casa Minha Vida'.

Creado en 2009 durante su segundo mandato, facilita la compra de una casa propia para familias de bajos ingresos a través de líneas de crédito en condiciones ventajosas, descuentos y plazos largos de pago.

Otro lanzado durante su actual mandato, que empezó en enero de 2023, es 'Reforma Casa Brasil', el cual también pone a disposición líneas de crédito atractivas, pero para aquellos que quieran reformar su hogar.

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Con las nuevas medidas, el Gobierno amplía ambos programas para contemplar también a las familias de las clases medias y continuar así reduciendo el crónico déficit de vivienda en Brasil, que en 2024 era de cerca de 5,8 millones de unidades en falta o inadecuadas.

No obstante, el Gobierno resaltó que ese número es el menor desde que se tienen registros.

El anuncio de este miércoles se suma a otros recientes de la administración de Lula, que en octubre próximo optará a un cuarto mandato no consecutivo, en diversos sectores, como la educación y la salud.

No obstante, ese esfuerzo por entregar lo prometido antes de los comicios no se está traduciendo, por el momento, en un aumento de su popularidad, según los sondes de opinión.

El índice de popularidad del Gobierno Lula ha caído paulatinamente desde que comenzó este año electoral y ahora se ubica en el 43 %, según una encuesta divulgada este miércoles por la firma demoscópica Quaest.

Por el contrario, la tasa de desaprobación ha ido en sentido contrario y ahora llega al 52 % el grupo de brasileños que rechaza la gestión del Ejecutivo progresista.

Además, los sondeos de intención de voto han dejado de sonreír al líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 80 años.

Este mismo miércoles, Quaest situaba al senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, con un 42 % de los apoyos frente al 40 % que obtendría Lula en una eventual segunda vuelta de los comicios de octubre.

Se trata de un empate técnico, pues la diferencia está dentro del margen de error, pero es la primera vez que Quaest ubica a Flávio Bolsonaro numéricamente por delante de Lula, tendencia que se repitió el sábado pasado en otra encuesta de la reputada empresa Datafolha.