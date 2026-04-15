María Corina Machado dice que "no conviene" una reunión con Sánchez "en este momento"

"Todo lo que yo he hecho en estos largos años ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela. Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa", explicó Machado en una entrevista con la cadena de radio española COPE divulgada este miércoles.

"En determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo. Por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista", agregó preguntada sobre un posible encuentro con Sánchez.

Machado está este miércoles en La Haya, donde se va a reunir con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y parte de su gobierno, después de ser recibida el lunes en París por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, la líder opositora, que llegará este jueves a Madrid, no prevé reunirse con Sánchez ni de momento hay en la agenda ningún otro encuentro con el Gobierno socialista, aunque sí lo hay con la oposición conservadora del Partido Popular (PP) y con el líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

La semana pasada, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que no tenía "ningún inconveniente" en recibir a Machado, pero no le constaba que lo haya solicitado.

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Machado, que estará junto al excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia el sábado en un encuentro con venezolanos en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, aseguró que cuando concluya todos estos encuentros por el mundo con la oposición volverá a Venezuela, "a concluir esta fase de lucha".

"Mi regreso a Venezuela es una decisión tomada y se producirá en pocas semanas. No estoy fuera para quedarme, estoy fuera para completar una labor de articulación internacional que es indispensable para el paso final de nuestra libertad", subrayó Machado.

Además insistió en la necesidad de una "transición" en Venezuela y la convocatoria de unas elecciones, algo que las autoridades del Gobierno de Delcy Rodríguez han dejado en un segundo plano al asegurar que no es "perentorio" definir una fecha para los comicios, sino priorizar la economía.

"Nos dijeron que era imposible desalojar a (Nicolás) Maduro del poder y avanzar hacia una Venezuela democrática, y fíjate todo lo que hemos ido logrando. Estamos en una fase retadora, pero ya muy cerca de la libertad; Venezuela va a ser una nación libre, próspera", aseguró Machado.

Recordó se ha reunido varias veces con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con su secretario de Estado, Marco Rubio, y confía en su plan de trabajo, cuya tercera fase prevé una "transición democrática, que pasa por un proceso de elecciones libres y justas donde puedan votar todos los venezolanos dentro y fuera del país".

"Para que eso ocurra, efectivamente tiene que llevarse adelante un proceso que dura cierto tiempo porque el sistema electoral en Venezuela es un desastre, está totalmente corrompido", añadió.