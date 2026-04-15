Milán cierra plana (- 0,04 %) pendiente de un posible acercamiento entre EE.UU. e Irán

Por otro lado, el índice general bajó un 0,05 % hasta los 50.593,93 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos 610 millones de acciones por un valor de unos 4.590 millones de euros (unos 5.416 millones de dólares al cambio).

La sesión en el parqué milanés estuvo condicionada por el bloqueo de EE.UU. en el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre el crudo, factores que frenaron las inversiones pese a las declaraciones de ayer del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible acercamiento diplomático con Irán.

En el sector de las pérdidas destacaron la empresa de infraestructuras digitales Inwit, que cedió un 3,41 %; la multiservicios Hera, que bajó un 2,27 %, y la siderúrgica Tenaris, con un descenso del 1,50 %. También cerraron en rojo las eléctricas A2a (-1,56 %) y Enel (-1,44 %).

Por el contrario, la plataforma de pagos Nexi lideró las ganancias, con una subida del 5,80 %. El sector bancario también registró avances significativos, encabezados por Mediobanca (4,80 %), Banca Monte Paschi Siena (4,67 %) y Banco Bpm (2,93 %), mientras que la aeroespacial Avio ganó un 3,14 %.