Morgan Stanley ganó 5.567 millones de dólares hasta marzo, un 29 % más por alza ingresos

Los ingresos entre enero y marzo, señala una nota, se elevaron a 20.580 millones de dólares, un 16 % más que en el mismo periodo de 2025, lo que sitúa el beneficio por acción en 3,43 dólares.

El presidente y director ejecutivo de la entidad, Ted Pick, se refirió en un comunicado a un trimestre excepcional, durante el cual la rentabilidad sobre el capital empleado se elevó al 27,1 %.

Pick también ha destacado el "continuo dinamismo" de la división de gestión patrimonial, con nuevos activos netos de 118.000 millones de dólares y flujos de activos basados ​​en comisiones de 54.000 millones de dólares.

Los préstamos concedidos a sus clientes ascendieron a 306.300 millones de dólares, un 18 % más que hace un año y un 6 % más que en el pasado cuatrimestre.

El volumen de los depósitos captados aumentó un 12 % respecto a los datos del año pasado tras llegar a los 428.000 de millones de dólares.

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El margen de intereses, la cuantía que gana la banca por hacer de intermediario de préstamos y activos, llegó a los 2.703 millones de dólares, lo que supone una reducción de un 5 %, respecto a los datos del pasado trimestre, pero sigue siendo un 15 % más que hace un año.

El beneficio antes de impuestos alcanzó los 7.011 millones de dólares en el primer trimestre, un 22 % más que en los tres meses anteriores y un 26 % más que hace un año.

Este crecimiento se apoyó, en parte, en la mejora del margen previo a impuestos, que subió hasta el hasta el 34 %

La capacidad del banco para absorber pérdidas mejoró respecto a la del anterior balance. El capital CET1, el de máxima calidad de un banco, creció hasta los 84.500 millones de dólares, frente a 83.200 millones presentados diciembre y 77.000 de millones en estas fechas hace un año.

El SLR, el coeficiente de apalancamiento suplementario que asegura solvencia ante situaciones de estrés, se redujo hasta el 5 %, por debajo del 5,4 % con el que terminó el año pasado, y el 5,6 % de hace un año.

El área de valores institucionales fue en la que mejor se desarrolló. Obtuvo ingresos por 10.721 millones de dólares, un aumento del 35 % respecto al cierre de 2025 y del 19 % interanual.

Le siguen la de gestión patrimonial, donde hizo 8.519 millones de dólares, un aumento del 16 % interanual, y la de gestión de inversiones, que bajó un 11 % respecto al trimestre anterior, tras llegar a los 1.535 millones de dólares.

América fue el área geográfica donde mejor se desarrolló Morgan Stanley (14.591 millones de dólares), seguido de Asia (3.348 millones de dólares) y Europa, Oriente Medio y África (2.641 millones de dólares).