Multan a Petro por llamar corrupto a un directivo de una aseguradora de salud colombiana

La decisión fue adoptada en segunda instancia por el Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que impuso al mandatario una multa equivalente a 15 salarios mínimos, tras concluir que no acató la sentencia emitida en noviembre de 2025 que le ordenaba retractarse.

Según el expediente, que recoge nueve mensajes en X del mandatario acusando a González de corrupción, el tribunal había amparado los derechos fundamentales del empresario y ordenó al jefe de Estado retractarse en un plazo de cinco días desde la notificación.

En el fallo, dado a conocer este miércoles, el despacho también precisó que la sanción económica no exime al presidente de la obligación de restablecer los derechos vulnerados, por lo que deberá cumplir con la retractación ordenada.

Sin embargo, Petro reiteró este miércoles sus acusaciones contra el empresario y volvió a asegurar que "es un corrupto", al tiempo que afirmó que una auditoría forense demostraría presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos en el sector salud.

"Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía (de Bogotá en 2015), pero no me callaré ante el robo de la salud", expresó el mandatario en X.

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Este no es el primer caso de este tipo contra el presidente pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó recientemente rectificar afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral en varios comicios, tras una controversia institucional por sus denuncias en redes sociales.