Nicaragua mantiene previsión de crecimiento en 2026 de 3,5% a 4,5% pese a guerra en Irán

Según las "Perspectivas Macroeconómicas 2026", el banco emisor mantuvo la proyección de crecimiento para 2026 en un rango de 3,5 % y 4,5 %, con una tasa de desempleo promedio de 3 % a 3,5 %, y una inflación entre 2,5 % a 3,5 %.

La entidad monetaria explicó que dado los resultados positivos del desempeño de las principales variables de la economía nicaragüense al primer trimestre de 2026, revisaron el escenario macroeconómico respecto al presentado en la nota de 'Perspectivas Macroeconómicas 2025-2026', publicada en enero pasado.

"En particular, se ha ajustado la proyección del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, dado un comportamiento observado mejor al esperado", indicó.

El Banco Central destacó que la economía nicaragüense se mantiene "en una senda de expansión robusta", la cual ha sido posible "en un entorno internacional que continúa marcado por la incertidumbre asociada a la coyuntura geopolítica y comercial que ha incidido en la evolución de precios internacionales y en las cadenas de suministros, afectando las perspectivas económicas a nivel mundial".

Asimismo, prevé un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en un rango de 5 % al 6 % del producto interior bruto (PIB), sustentado en la evolución observada durante 2025 y la continuidad del crecimiento de las exportaciones, considerando también un impacto neto moderado de los choques externos vinculados a los conflictos geopolíticos y políticas arancelarias.

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"Si bien las perspectivas macroeconómicas para el 2026 son favorables, persisten riesgos que podrían incidir sobre la evolución de variables económicas, como la persistencia de los conflictos geopolíticos y los relacionados a eventos climáticos", anotó.

No obstante, el emisor sostuvo que la economía nicaragüense "ha dado muestras de fortalezas y cuenta con un conjunto de herramientas a disposición de las autoridades monetarias y financieras para mitigar los riesgos a los que está expuesta".

En noviembre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la "resiliencia" de la economía de Nicaragua en un contexto de aranceles estadounidenses del 18 % y la incertidumbre comercial mundial, y pronosticó un crecimiento del PIB de un 3,4 % en 2026.

El PIB nicaragüense creció el 4,9% en 2025 con respecto a 2024, cuando la economía de Nicaragua aumentó un 3,6%, siendo el quinto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.