Oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos pide libertad de menor de 16 años secuestrado

El menor, Yormai Sebastián Contreras Castillo, fue retenido en una carretera que conduce a la localidad de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, "presuntamente por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN)", denunció la semana pasada la asociación Madres del Catatumbo por la Paz.

"Hoy, Yormai Sebastián Contreras, de 16 años, cumple nueve días de haber sido privado de libertad de manera forzada por un grupo armado no estatal en Norte de Santander. Urgimos a los grupos armados no estatales a entregar a Yormai de manera inmediata, sano y salvo, respetando todos sus derechos humanos", expresó en un video el representante adjunto encargado de ONU Derechos Humanos en Colombia, Carlos de la Torre.

El diplomático instó a los grupos armados ilegales "a respetar los derechos humanos de la población civil, particularmente de los niños y niñas".

"Nos unimos a las Madres del Catatumbo en sus esfuerzos para recuperar a Yormai así como a todos los niños y niñas que han sido privados de libertad o reclutados en el Catatumbo de manera forzada", agregó De la Torre.

En los últimos días la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad responsable de velar por los niños y adolescentes del país, también se pronunciaron por la libertad del menor.

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"Exigimos la libertad inmediata e incondicional de Yormai Sebastián y de todas las personas secuestradas, especialmente de las menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un buen futuro y este empieza por acciones tan básicas como respetar y promover su libertad y dejarles por fuera de la guerra", manifestó el domingo la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Por su parte, el ICBF calificó el secuestro del menor como "un acto cruel que viola sus derechos".

El ELN, guerrilla a la que se atribuye el secuestro, tiene una amplia presencia en la región del Catatumbo, donde además libra una guerra por el control territorial y de los cultivos de coca con el Frente 33 de las disidencias de las FARC.