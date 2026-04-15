OIEA destaca compromiso de Seúl con no proliferación en desarrollo de submarinos nucleares

"El ministro de Exteriores, Cho Hyun, reafirmó que la República de Corea cumplirá plenamente con sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en el proceso de introducción de submarinos de propulsión nuclear armados convencionalmente", publicó Grossi en su cuenta de la red social X tras mantener una reunión con el diplomático en Seúl.

El argentino dijo además que el país asiático se ha comprometido a mantener una "comunicación transparente" con el OIEA.

Este miércoles, el jefe del organismo atómico de la ONU, de visita oficial a Corea del Sur, realizó además una inspección de la Zona Desmilitarizada (DMZ) y alertó de que las actividades nucleares de Pionyang se han expandido de forma significativa.

"Hemos confirmado que las actividades nucleares se han activado y expandido significativamente, no solo en el reactor de clase 5 megavatios (MW), la instalación de reprocesamiento de combustible nuclear gastado y el reactor de agua ligera en Yongbyon, sino también en otras instalaciones alrededor del área", dijo en una rueda de prensa, citado por el diario local Chosun Ilbo.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, subrayó en febrero pasado, durante el Congreso que define la hoja de ruta del país en el próximo quinquenio, que Pionyang fortalecerá y ampliará aún más las fuerzas nucleares del Estado, ejerciendo "plenamente" el estatus de país poseedor de armas nucleares.