Pakistán acusa a Afganistan de matar a tres civiles en un nuevo ataque fronterizo

"Como resultado del bombardeo, tres personas de una misma vivienda (una mujer y dos niños) fueron martirizadas, mientras que otras tres resultaron gravemente heridas y trasladadas al hospital", declararon las fuerzas de seguridad de Pakistán este miércoles en un comunicado.

El ataque, según las fuerzas de seguridad, tuvo lugar en la aldea de Malik Shaheen, ubicada en el noroeste del país en una zona de la Línea Durand, la porosa frontera escenario de frecuentes enfrentamientos transfronterizos y tensiones militares entre Islamabad y Kabul.

Pakistán vinculó el ataque a un intento fallido de infiltración por parte de Fitna al-Khawarij, un término que usa su ejército para insurgentes que considera peones que la India y los talibanes de Afganistán utilizan para desestabilizar el país desde suelo afgano.

Según las autoridades, el bombardeo contra civiles sería una respuesta tras verse frustrada su incursión fronteriza en los últimos días.

En una acción de represalia, el Ejército de Pakistán aseguró haber destruido por completo la posición de artillería que disparaba desde Afganistán. Según el comunicado, todos los puestos de los talibanes afganos están siendo blanco de una operación militar que ya ha causado numerosas bajas en sus filas.

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Estos nuevos ataques se producen apenas una semana después de que concluyeran las conversaciones bilaterales mediadas por Pekín en la ciudad china de Urumqi. A pesar de que los talibanes calificaran el encuentro de "constructivo", las reuniones finalizaron sin acuerdos concretos sobre un alto el fuego definitivo en la frontera.

Durante el diálogo, China identificó al terrorismo como el "problema central" y ambas partes se comprometieron a no tomar medidas que pudieran agravar la situación. Sin embargo, este bombardeo en la Línea Durand pone en entredicho los avances logrados en el proceso de mediación.

Los enfrentamientos se dispararon el 26 de febrero, cuando una serie de bombardeos y ataques transfronterizos dejaron decenas de muertos en ambos bandos, incluidos civiles.

El centro del conflicto es el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo insurgente paquistaní e ideológicamente afín a los talibanes afganos.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio al grupo para atentar en su territorio, algo que el Gobierno talibán siempre ha negado con el argumento de que la violencia se debe a un fallo interno de seguridad en Pakistán.