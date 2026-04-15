Perú captura a un ecuatoriano que se fugó de una cárcel de su país en 2025

El funcionario ecuatoriano identificó al ciudadano como Christian Gabriel Zambrano Villigua y señaló que "es un criminal de los Sao Box" quien cumplía una sentencia en una cárcel de la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Recordó que Zambrano Villigua, alias Churón, se dio a la fuga tras una riña carcelaria en febrero de 2025 causando además la muerte del agente John Paúl Castro Cabrera.

El sujeto tiene orden de captura y posee notificación roja de la Policía Internacional (Interpol), dijo al aseverar que en un trabajo coordinado entre la Policía Nacional de Ecuador y la de Perú, el individuo fue capturado en Piura.

"El Encuentro te espera", escribió en el mensaje que acompañó con una fotografía del detenido custodiado por policías en Perú, en referencia a que la cárcel de mayor seguridad del país, construida en el Gobierno de Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

En la Cárcel del Encuentro están políticos, como el exvicepresidente correísta Jorge Glas, cuyos abogados han denunciado en las últimas horas en redes sociales complicaciones en su salud, y líderes de bandas criminales catalogadas por Noboa como "terroristas".

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En esa prisión, inaugurada el año pasado, se reportó en las últimas horas el fallecimiento de un recluso identificado por el organismo encargado de las prisiones como Charles S.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), informó este miércoles de que el recluso presentó afectaciones asociadas a una enfermedad hepática preexistente, recibió atención médica en el policlínico de la cárcel, y al agravarse su condición, fue trasladado a un hospital, pero falleció.

Según el portal Primicias, el sujeto estaba vinculado al caso del asalto armado en enero de 2024 al canal TC Televisión, en la ciudad de Guayaquil, mientras se encontraba en una transmisión en vivo.

Desde ese mes de 2024, Ecuador vive bajo el estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.