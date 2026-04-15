Primer ministro belga dice que "no hay dinero" para más ayudas económicas por la guerra

"No he dicho que no haya que ayudar a la gente, pero no hay dinero", declaró este miércoles De Wever ante el Parlamento federal belga.

El Ejecutivo decidió la pasada semana dedicar la totalidad de los ingresos fiscales extraordinarios generados por el aumento de los precios de la energía a medidas de apoyo a hogares vulnerables y a los trabajadores que deben desplazarse en coche y se ven más afectados por el alza de los combustibles.

Se estima que las ayudas rondarán los 60 millones de euros y serán de carácter temporal.

Este miércoles, en la cámara baja, el primer ministro fue interrogado sobre si planeaba acordar nuevas ayudas y el primer ministro rechazó medidas como reducir los impuestos especiales sobre los carburantes de forma automática cuando superen ciertos umbrales.

El Movimiento Reformador, segundo grupo político en la coalición de Gobierno, amenaza con bloquear cualquier acuerdo del Ejecutivo si el Consejo de Ministros no aprueba este viernes más ayudas económicas generales.

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Uno de los grandes ejes del programa de gobierno del Ejecutivo belga, una coalición de siete partidos, pasa por reducir el déficit público, que la Comisión Europea estima se situará en el 5,3 % en 2025, a falta de consolidar los datos, y que será del 5,5 % en 2026 y del 5,9 % en 2027, con un crecimiento del PIB de entorno al 1 % en cada uno de los tres ejercicios.