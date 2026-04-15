Putin admite que el PIB ruso cayó un 1,8 % entre enero y febrero

"Las estadísticas muestran que el crecimiento económico, lamentablemente, ha disminuido durante dos meses consecutivos. El PIB se contrajo un 1,8 % en enero y febrero", señaló el jefe de Estado en una reunión con miembros del gobierno sobre el estado de la economía nacional.

Según el jefe del Kremlin, las empresas que peor se están desempeñando son las industrias manufactureras y la producción industrial en general, "así como un sector tan importante y tan significativo como la construcción".

Al mismo tiempo, Putin llamó a las autoridades financieras a "mantener el presupuesto nacional equilibrado" y centrarse en el desarrollo, "incluso ante las fuertes fluctuaciones del mercado internacional".

"Creo que es necesario centrar continuamente nuestros esfuerzos en desarrollar medidas específicas para estimular el crecimiento y en encontrar soluciones adecuadas para superar las tendencias, normalmente previstas, que han surgido recientemente", indicó Putin a los asistentes de la reunión.

Recientemente, tanto medios locales como autoridades económicas han advertido del mal rendimiento de la economía nacional, el cierre de empresas, la caída del consumo, la caída de la inversión, la menor producción industrial y el encarecimiento de precios.

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Moscú ya reconoció que la economía rusa había caído un 2,1 % en el mes de enero. Además, el gobierno admitió que los ingresos por exportación de hidrocarburos cayeron un 45 % en el primer trimestre.

Estados Unidos levantó provisionalmente las sanciones contra las exportaciones de crudo rusas en petroleros que se encontraban en tránsito a sus destinos debido a la guerra de Irán y su impacto en el suministro de petróleo, pero esta semana informó de que el 11 de abril terminó el mes que había establecido para esa excepción.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y la militarización de la economía rusa, expertos han advertido que las altas cifras de crecimiento macroeconómico del país están infladas debido a la alta inversión estatal en la industria militar, cuya producción se destina a la guerra, donde se pierde en lugar de redistribuirse en la economía.