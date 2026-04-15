RTVE y EFE entrevistan el viernes en 'Los Desayunos' al presidente de Colombia

El pasado jueves 19 de marzo RTVE y EFE estrenaron una nueva etapa de 'Los Desayunos', una apuesta informativa conjunta que refuerza la colaboración entre estos dos medios públicos españoles y que contó, en su primera edición, con la participación de la ahora exvicepresidenta primera del Gobierno español y candidata socialista al Gobierno regional de la Junta de Andalucía (sur), María Jesús Montero.

La entrevista a Petro será conducida por los periodistas Pepa Bueno, de TVE; Juan Tato, de RNE, y Emilia Pérez, de la Agencia EFE.

El programa abordará la actualidad política y económica de Colombia y de América Latina, así como el actual momento geopolítico global, en un formato de conversación y análisis a partir de las preguntas de los periodistas.

Esta nueva etapa de 'Los Desayunos' nace como una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.

El programa sale de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, que permitirá combinar el modo tradicional de entrevista con la presencia de invitados del ámbito institucional, económico, social, mediático, cultural, etc.

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La cita será el viernes 19 de abril a las 11:00 hora local (9:00 GMT) en la Fira de Barcelona y se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales (X, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn), así como por el Canal 24 Horas de RTVE, RTVE Play y Radio 5.

Con esta iniciativa, RTVE y EFE visibilizan su alianza estratégica, refuerzan su colaboración como medios públicos de referencia y apuestan por un formato informativo que combina el rigor, el debate público y la cercanía con la audiencia.

El pasado 2 de diciembre, ambas empresas de comunicación firmaron un acuerdo marco de colaboración para desarrollar de forma conjunta nuevos contenidos informativos, formatos audiovisuales y proyectos de verificación, con el propósito de reforzar sus marcas y aprovechar mejor sus recursos, especialmente en el ámbito internacional.

El compromiso incluido en el acuerdo, firmado por el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, y el presidente de RTVE, José Pablo López, es impulsar todo tipo de iniciativas para reforzar ambas marcas.