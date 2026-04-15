Suspendida una TV de Tanzania al cuestionar una investigación sobre represión poselectoral

El pasado 2 de abril, la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Tanzania (TCRA) declaró que la emisora ​​digital publicó contenido "no verificado" y "engañoso" sobre las conclusiones de una comisión de investigación oficial sobre la represión poselectoral, que podría publicarse el próximo día 24.

Cientos de tanzanos, entre ellos tres periodistas, fueron "asesinados" durante la represión de las protestas por parte de las autoridades, que se intensificaron tras declararse el pasado 1 de noviembre la victoria de la presidenta del país, Samia Suluhu Hassan, con cerca del 98 % de los votos, recordó el CPJ en un comunicado.

Las publicaciones de Jambo TV en las plataformas Instagram y YouTube del pasado 31 de marzo —eliminadas el 1 de abril en cumplimiento de una directiva de la TCRA— cuestionaban si la comisión exigiría responsabilidades o si era necesaria una investigación internacional independiente.

"La suspensión de la licencia de transmisión de contenido en línea de Jambo TV es una medida desproporcionada y excesiva que sólo sirve para sofocar el debate público sobre asuntos de vital importancia nacional", declaró la coordinadora del Programa para África del CPJ, Muthoki Mumo.

"Las autoridades tanzanas deberían dejar de usar regulaciones para intimidar a la prensa y, en cambio, fomentar un entorno donde los periodistas puedan informar sobre temas relacionados con las elecciones sin temor a represalias", añadió Mumo.

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La presidenta Hassan fue declarada vencedora en una votación de la que quedaron excluidos sus dos principales rivales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno impuso un toque de queda y cortó el acceso a internet en todo el país.

Según la ONU, cientos de personas pudieron morir durante las protestas, mientras el opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili) cifró en hasta 1.000 los muertos a manos de la Policía, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW).

Hassan anunció la creación de una comisión para investigar la muerte de los manifestantes en las protestas contra los resultados electorales al inaugurar el pasado 14 de noviembre la 13ª legislatura del Parlamento.