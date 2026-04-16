Acuerdo entre UE y Mercosur no beneficiará a Paraguay "en forma inmediata", alerta gremio

"Los beneficios no vienen en forma inmediata, los beneficios van a venir en el tiempo", declaró Duarte a EFE desde la sede en Asunción de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), órgano que también preside, donde compareció hoy ante la prensa para dar a conocer un comunicado en el que la Feprinco fija su posición sobre la actualidad nacional.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur, que comenzará a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo, creó el mayor mercado del mundo con alrededor de 720 millones de personas y una economía conjunta estimada en cerca de 19 billones de euros (unos 22 billones de dólares).

Al respecto, Duarte señaló que los envíos sin aranceles de carne -incluidos cortes de alta calidad de la llamada Cuota Hilton, destinados a hoteles y prestadores turísticos exclusivos-, azúcar orgánica y piezas para vehículos harán parte de las primeras exportaciones de Paraguay a la UE.

Estos despachos se producirán en el marco del "tratamiento diferenciado" a Paraguay en función de las asimetrías económicas de los países que componen el Mercosur, aseveró.

Asimismo, apuntó que el acuerdo abrió una vía para que el capital europeo traslade a la región latinoamericana "tecnología y capacidad de formación de capital humano", algo que, consideró, "va a significar mejores empleos de calidad y mejores remuneraciones" para los trabajadores locales.

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Los envíos paraguayos llegarán a la UE libres de aranceles en el marco del histórico acuerdo de libre comercio que el bloque de los Veintisiete firmó el 17 de enero pasado tras 26 años de conversaciones con los países del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y el propio Paraguay.

En términos comerciales, este pacto prevé la liberalización de la gran mayoría de los intercambios entre ambas regiones y permitirá que más del 90 % de las exportaciones del bloque suramericano ingresen en el mercado europeo sin pagar aranceles.