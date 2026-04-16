Al menos tres policías muertos en un ataque en el sur de Irán

El ataque se produjo cuando hombres armados abrieron fuego contra una patrulla policial en la zona de Saravan, indicó la agencia Tasnim.
Los atacantes huyeron tras el asalto y las autoridades iraníes han puesto en marcha una operación para capturarlos.
Ningún grupo ha reivindicado la acción.
La provincia de Sistán y Baluchistán tiene una población mayoritariamente suní y en ella operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.
Uno de esos grupos es Yeish al Adl, considerado terrorista por la República Islámica, y que lleva a cabo numerosos ataques contra las fuerzas de seguridad.
Yeish al Adl llevó a cabo una serie de ataques coordinados en 2024 contra cuarteles de la Guardia Revolucionaria y dos comisarías de Policía, en los que murieron al menos una treintena de personas, diez de ellas miembros de las fuerzas de seguridad.