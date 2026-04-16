Aumenta a trece la lista de imputados por incendio de Nochevieja en bar de Suiza

De esta manera el número de imputados asciende ya a trece, entre los que figuran actuales y antiguos trabajadores del municipio de Crans Montana, responsable de ejecutar los controles anuales de seguridad en los locales públicos de esta jurisdicción y que en el caso del bar incendiado no se habían realizado desde 2019.

Entre los imputados figura el alcalde de Crans Montana, Nicolás Féraud, quien durante un interrogatorio este martes negó su eventual responsabilidad asegurando que no tenía conocimiento del incumplimiento de las inspecciones.

Según la agencia de noticias suiza, entre quienes serán interrogados entre mayo y junio como nuevos inculpados están el concejal responsable de seguridad y el adjunto al jefe del servicio de seguridad pública del municipio, además del ex alcalde de Chermignon (2009-2016), una jurisdicción que se fusionó con Crans Montana en 2017.

También deberá comparecer el exconcejal a cargo de la seguridad entre 2013 y 2016.

Uno de los copropietarios del bar, Jacques Moretti, volverá a responder a las preguntas de los fiscales y abogados el 5 de junio, cuando habrán pasado más de seis meses desde la tragedia que provocó 115 heridos, de los cuales una treintena siguen hospitalizados.

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Todos los imputados deben responder por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia.