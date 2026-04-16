Bajo el amparo del Estado, 564 menores esperan para ser adoptados en Uruguay

Casi el 90 % quienes aguardan son mayores de 7 años, lo que en ocasiones "representa una barrera" en el proceso de adopción, así como lo son las enfermedades o las situaciones de discapacidad, dijo este jueves Claudia Romero, presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en el marco del Día Nacional de la Adopción.

De los más de cien niños adoptados en el último año, el proceso se concentró en las edades más pequeñas, sobre todo en menores de 3 años, advirtió.

"El derecho a vivir en familia es un derecho fundamental en sí mismo, pero también por todas las oportunidades que ofrece para el desarrollo óptimo de los niños", resaltó Romero y planteó que la institución tiene el desafío de "motivar para que otros niños puedan vivir en familia" y que para ello hace falta revisar la normativa vigente.

Al día de hoy, unas 160 familias integran el Registro Único de Aspirantes, etapa en la que aguardan a ser seleccionados para poder asumir la responsabilidad de maternar o paternar.

La integrante de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay, Aurora Reolón, advirtió que en los últimos años "se han generado dificultades en el proceso" y que eso afecta a las familias de manera directa.

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"No pueden caber más errores porque esto daña a las familias y daña a los niños", advirtió y comunicó que la asociación se acercó al INAU con propuestas para que en el país se den "cambios legales y de procedimiento".

En la instancia de este jueves participaron las diputadas Tatiana Antúnez, del oficialista Frente Amplio, y Paula de Armas, del opositor Partido Colorado, quienes se comprometieron a dar una mano a las familias adoptantes y presentaron un proyecto de ley que tiene el objetivo de agilizar el proceso.

El proyecto de ley está enfocado en acortar las instancias judiciales, abaratar los costos del proceso para que las adopciones no sean "un privilegio" sino un derecho y mejorar el seguimiento de los casos.