Catar y Omán piden una "solución definitiva" para la crisis en el golfo Pérsico y Ormuz

El emir catarí viajó a Mascate poco después de recibir en Doha al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif -que media entre Washington y Teherán-, para abordar "los efectos de la crisis" en la zona con Bin Tariq, cuyo país había mediado antes del inicio de la guerra de EE.UU e Israel contra la República Islámica.

Al Thani y el mandatario omaní trataron los efectos de la crisis sobre "la seguridad y estabilidad" de los países del golfo Pérsico, así como "la seguridad de sus ciudadanos y sus intereses económicos", según la agencia oficial de noticias omaní, ONA.

"Los dos líderes destacaron la necesidad de alcanzar un acuerdo definitivo y resolver la crisis de raíz, además de intensificar los esfuerzos internacionales para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y asegurar el flujo ininterrumpido del transporte marítimo y el suministro de energía", indicó.

Los ricos países árabes petroleros vecinos de Irán, que han sido blanco durante la guerra de duros ataques con misiles y drones iraníes, exigen ser parte de futuros entendimientos sobre la navegación en Ormuz, por donde transportan sus exportaciones de petróleo y gas que representan una quinta parte de las exportaciones mundiales de energía.