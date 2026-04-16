Charles Schwab anuncia Schwab Crypto, plataforma propia de compraventa de criptomonedas

El servicio, que estará disponible en las próximas semanas, permitirá a los clientes negociar estos activos digitales junto a sus inversiones tradicionales dentro del ecosistema de Schwab, según la compañía.

"Sabemos que nuestros clientes desean gestionar una mayor parte de su vida financiera en Schwab. Con Schwab Crypto, los que deseen acceso directo a esta clase de activos pueden negociarlos junto con sus otras inversiones, beneficiándose al mismo tiempo de nuestro servicio, educación e investigación", afirmó en un comunicado el jefe de inversión minorista de Charles Schwab, Jonathan Craig.

Schwab Crypto ofrecerá compraventa de bitcoin y ether, las dos criptomonedas más consolidadas que representan alrededor de tres cuartas partes de la capitalización del mercado cripto.

Este lanzamiento, que estará disponible en las próximas semanas, sitúa a Charles Schwab en competencia directa con empresas como Robinhood, plataforma también de inversión en criptoactivos.

La nueva plataforma de Charles Schwab cobrará una comisión del 0,75 % por cada operación, a diferencia de Robinhood, que ofrece operaciones sin comisiones.

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Schwab Crypto permanecerá independiente de la cuenta de correduría tradicional y estará custodiada por Paxos, un proveedor de infraestructura blockchain regulado por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Una hora después del anuncio de la nueva plataforma, Charles Schwab, que también publicó este jueves unos ingresos trimestrales ligeramente por debajo de las expectativas de los inversores, perdía un 5 % en bolsa.

Mientras, Robinhood también retrocedía más de un 2 %.