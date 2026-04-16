Coalición reivindica en Nueva York más fondos gubernamentales en salud frente a recortes

"Siete Días en Junio: La salud es primordial" es una campaña descentralizada y no partidista que busca atraer la atención a los recortes de fondos para la salud, así como los cambios en las políticas y regulaciones que, alertaron, devastarán a estas comunidades, de acuerdo con un comunicado.

La semana nacional de acción se llevará a cabo del 1 al 7 de junio, cuando grupos y activistas participarán en asambleas, foros, manifestaciones, marchas, vigilias y acciones en redes sociales.

El 5 de junio habrá una vigilia para recordar a los fallecidos "y a millones que sin duda morirán si no se restablece la financiación", indicó.

También, recordaron que la investigación médica, el acceso a la atención médica, las vacunas y los tratamientos son fundamentales para la economía, la fortaleza de la fuerza laboral y la seguridad nacional.

"Muchos de los recortes aprobados por el Congreso el año pasado no entrarán en vigor hasta después de las elecciones de este otoño, cuando causarán graves daños económicos a nivel local, la pérdida de más de un millón de empleos, y billones en ingresos fiscales", afirmó la nota.

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Los integrantes de esta coalición informaron de que exigirán que los candidatos a cargos federales y locales en las elecciones de noviembre expliquen con claridad cómo mejorarán el acceso y la asequibilidad de la atención médica y cómo protegerán y modernizarán la infraestructura de salud pública.

Además, quieren saber cómo brindarán estabilidad a las personas mayores, veteranos, comunidades rurales, discapacitados, familias trabajadoras y otros colectivos que dependen de una atención médica accesible y asequible.

Las enfermedades crónicas afectan a un 75 % de estadounidenses y representan la mayor parte del gasto en al área de la salud en el país, recordaron.

Asimismo, agregaron que las enfermedades prevenibles se detectan con demasiada frecuencia tarde, lo que agrava los costos y el sufrimiento, y que han resurgido brotes al disminuir las tasas de vacunación.

"Los cortes de la financiación de la salud pública no ahorran dinero. Cuestan vidas, cuestan comunidades y, a la larga, le cuesta mucho más a este país", afirmó en el comunicado el médico Gregg Gonsalves, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de Yale.

"Debemos exigir a nuestros líderes que se basen en la evidencia. La salud no es una partida presupuestaria. Es el fundamento de una sociedad que funcione", dijo el también copresidente de Defend Public Health.