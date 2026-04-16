Cuerpo: el Gobierno está preparado para ajustar medidas si se alarga la guerra de Irán

"Seguiremos de cerca el efecto, el impacto y la duración de la guerra para ajustar nuestro primer paquete de medidas si fuera necesario", apuntó Cuerpo en un encuentro con la prensa durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que se celebran esta semana en Washington.

Cuerpo dijo que por el momento, tras 47 días de conflicto que han provocado el cierre del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, el impacto se ha notado en los precios de combustibles, fertilizantes y en el coste de los fletes y el transporte.

En su opinión, en estas reuniones, que cuentan con la participación de ministros de Finanzas y Economía y gobernadores de bancos centrales, se ha notado "preocupación por el impacto de la guerra y las consecuencias de que se alargue en el tiempo", pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que el conflicto, actualmente en un período de tregua, durará poco.

El vicepresidente del Gobierno español recordó que la Comisión Europea (CE) está trasladando recomendaciones para adoptar medidas preventivas de ahorro energético por si se alarga la crisis en el golfo Pérsico y que éstas se analizarán con los socios europeos en su conjunto.

"Hay que ser conscientes, conforme se alargue la guerra, de los nuevos canales (por los que se transmita el impacto económico del cierre del estrecho de Ormuz) y los potenciales impactos que podamos tener", señaló.

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Cuerpo dijo que España está ahora mejor posicionada que en crisis anteriores como la de la pandemia del covid para hacer frente a esta situación por tener "más márgenes en términos presupuestarios, con superávit primario" y tras haber "reconstruido el espacio fiscal".

Asimismo, destacó que España está preparada debido a una "mayor soberanía en términos energéticos gracias a las renovables", algo que también ha destacado el FMI en estas reuniones, pese a que aumentó las perspectivas de inflación de España hasta el 3 % para 2026 en su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) presentado el martes.

Cuerpo también señaló que España también tiene relativamente mejor posición a la hora de responder al aumento de los precios del combustible de aviación al tener mayor capacidad de refinamiento, pero es importante ver si la crisis de Ormuz afecta también a aerolíneas fuera de España y eso acaba lastrando la llegada de turistas, esencial para la importante campaña de verano.