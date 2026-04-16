Drones ucranianos alcanzan un petrolero con bandera de Liberia en las costas rusas

"Un petrolero que navegaba bajo bandera de la República de Liberia fue atacado por drones ucranianos en aguas territoriales de la Federación Rusa", comunicó la portavoz del Comité de Instrucción, Svetlana Petrenko, citada por TASS.

Las autoridades rusas señalaron que el capitán del navío, ciudadano turco, resultó herido y fue hospitalizado.

Anteriormente, las autoridades regionales comunicaron que dos personas murieron y varios resultaron heridos a causa de otro ataque en la ciudad de Tuapsé, en la misma región.

"El ataque terrorista de drones contra edificios de vivienda en Tuapsé se llevó las vidas de dos menores de edad de 5 y 14 años. Expreso mis profundas condolencias a los familiares de los fallecidos", escribió el gobernador regional, Veniamín Kondrátiev, en MAX, el Telegram ruso.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas derribaron durante la pasada noche 207 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones rusas y los mares Negro y Azov.

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Esta semana se informó de una mancha de fuel de unos 40 kilómetros de largo apareció en las últimas imágenes satelitales de la costa rusa del mar Negro después de que activistas rescatasen en las mismas costas más de 200 pájaros empapados en fuel.

Las autoridades sospechan que la causa del vertido sean los continuos ataques ucranianos con drones de asalto contra los petroleros que surcan los mares Negro y Azov.

A principios de abril un buque mercante que transportaba grano se hundió en el mar de Azov a causa del ataque de un dron ucraniano.

La semana pasada las autoridades prorrusas de la región ucraniana de Jersón, ocupada por Rusia, advirtieron del riesgo de derrame de combustible del barco hundido.

A finales de 2024 naufragaron dos petroleros cerca de Kerch provocando un vertido de miles de toneladas de petróleo que contaminó las costas del mar Negro.

Uno de los barcos encalló a unos 80 metros de la costa de la región rusa de Krasnodar, uno de los territorios más visitados por los veraneantes rusos.

El accidente supuso una catástrofe ecológica en la región, el principal destino nacional para el turista ruso de sol y playa en verano.