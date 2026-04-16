El 79 % de cubanos en el sur de Florida apoya intervención militar en la isla, dice sondeo

El sondeo, encargado por el diario, se realizó entre el 6 y el 10 de abril con una muestra de 800 residentes en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe.

El 79 % de los entrevistados manifestó su respaldo a una acción militar, incluyendo un 36 % que apoyaría una operación para derrocar al Gobierno y un 38 % que favorecería una intervención que combine el cambio de régimen con la respuesta a la emergencia humanitaria.

El sondeo refleja el amplio respaldo a la política hacia Cuba impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Mientras, La Habana ha advertido este jueves sobre las "serias amenazas" que se ciernen sobre la isla, incluida una posible "agresión militar" por parte de Washington, según afirmó hoy el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

"Lo que la comunidad está diciendo aquí es que está dando luz verde a la Administración Trump para intervenir militarmente en Cuba y hacer lo que sea necesario para remover el régimen", afirmó al diario Fernand Amandi, presidente de Bendixen & Amandi International, una de las firmas que realizó la encuesta junto a The Tarrance Group.

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El estudio, con un margen de error de más o menos 3,5 puntos porcentuales, también muestra un fuerte rechazo a acuerdos que mantengan al actual sistema político. Un 69 % dijo oponerse "firmemente" a un pacto de ese tipo, mientras que el rechazo total asciende al 78 %, según The Miami Herald.

Además, el 77 % indicó que no vería con buenos ojos negociaciones que mejoren las condiciones económicas sin una transición hacia elecciones libres, y un 68 % rechazó cualquier diálogo que pudiera fortalecer al gobierno cubano, incluso si ello retrasa mejoras para la población.

La encuesta ocurre en medio de los discretos contactos entre Washington y miembros de la familia Castro, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, así como declaraciones de Díaz-Canel rechazando concesiones políticas, lo que reiteró hoy durante un acto conmemorativo por el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana.