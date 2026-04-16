El duro golpe económico de la guerra para Oriente Medio también es asimético, según el FMI

"El conflicto, cuyo estallido ha provocado una conmoción grave y polifacética en uno de los sectores económicos más importantes del mundo, ha afectado a tres pilares de la estabilidad: el mercado energético, las rutas comerciales y la confianza empresarial", explicó en rueda de prensa el director del departamento de Oriente Medio y Asia Central del FMI, Jihad Azour.

El cierre del estrecho de Ormuz, el lugar de paso para el suministro energético "más crítico del mundo" de acuerdo al informe regional del organismo publicado hoy, no solo estrangula a los grandes productores de hidrocarburos de la región, sino también a aquellos países que exportan insumos derivados para el sector agrícola dentro y fuera de estas dos regiones.

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait, Baréin y Omán producen más del 40 % de las exportaciones mundiales de azufre y aproximadamente el 20 % de las exportaciones de amoníaco y fertilizantes nitrogenados.

Es por eso que el cierre de Ormuz plantea grandes riesgos para los mercados mundiales agrícolas y ya se está traduciendo "en mayores costos de los alimentos para algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo", en economías de Oriente Medio, África, el Sur de Asia, Afganistán y Pakistán, según Azour.

En estados frágiles como Yemen, Sudán, Cisjordania y Gaza, Siria y Somalia, los alimentos ya suponen hasta la mitad de las importaciones y "más de la mitad de la población" en varios de ellos sufre inseguridad alimentaria.

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En todo caso, el impacto de la guerra en sí en esta parte del mundo es tremendamente asimétrico, ya que, por ejemplo, Omán, cuyo acceso al mar se sitúa enteramente fuera del estrecho de Ormuz, se enfrenta únicamente a una modesta revisión a la baja de su crecimiento para este año de unos 0,5 puntos porcentuales, e incluso se prevé una mejora en sus saldos fiscal y por cuenta corriente gracias al encarecimiento del crudo.

En cambio, Catar afronta la revisión más drástica a nivel mundial, de casi 15 puntos porcentuales con respecto a la previsión de crecimiento del FMI el pasado octubre hasta registrar en 2026 una contracción del 8,6 %, lo cual refleja los extensos daños sufridos en infraestructuras como la planta de Ras Laffan (que produce el 17 % del suministro mundial de GNL) y la interrupción casi total de sus exportaciones de gas.

El FMI prevé que 5 de los 8 exportadores de petróleo del golfo Pérsico entren en contracción en 2026.

Por su parte, las economías importadoras de petróleo como Egipto, Jordania, el Líbano y Pakistán afrontan "vulnerabilidades agravadas" por su fuerte dependencia del gas de Israel y de remesas de trabajadores residentes en Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Catar.

Desde el inicio de la guerra, "los diferenciales soberanos se han ampliado" en Oriente Medio más que en otras regiones emergentes, y para el importador energético medio de la región un alza del 10 % en el crudo recorta el producto en 0,5 puntos y suma 1 punto a la inflación, además de ensanchar los déficits, según el informe.

En el Cáucaso y Asia Central, área que cuenta con varios productores de hidrocaburos, el crecimiento pasará del 6,2 % en 2025 al 4,8 % en 2026 por la pérdida de impulso a raíz de la guerra Ucrania y el nuevo conflicto en Oriente Medio, con la inflación aún en torno al 8 %.

El FMI reclama a su vez una política de "agilidad disciplinada", con apoyos "selectivos y temporales" financiados con reasignación del gasto y sin recurrir a más déficit, y advierte de que las "subvenciones generalizadas a los combustibles" no deben restablecerse ni ampliarse.