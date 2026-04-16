El Episcopado Dominicano traslada su apoyo al papa León XIV tras críticas de Donald Trump

"La palabra del Señor nos alienta a confiar y a manifestar nuestra comunión con usted, Sucesor de Pedro, en estos momentos de gran conmoción en el mundo, donde su voz resuena llamando a deponer las armas, a establecer el camino del diálogo sincero y procurar la paz", expresó la CED en su misiva fechada este miércoles.

En esa carta sin mencionar directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, el Episcopado dominicano manifestó al papa que "se une a su clamor en el llamado a la paz y, a la vez, eleva su oración a Dios Todopoderoso para que le llene de fortaleza, en el anuncio valiente del Evangelio".

El papa León XIV ha protagonizado en los últimos días un agrio enfrentamiento con Donald Trump a cuenta de la guerra en Irán pero también por los gestos que este último ha tenido de retratarse -mediante una imagen creada por la IA- como el propio Jesucristo, detalle que levantó tal oleada de críticas que el presidente terminó por eliminar la imagen de sus redes sociales.

Lejos de amainar, el rifirrafe entre León XIV y su paisano Trump parece crecer con las palabras que el papa pronunció hoy mismo en Camerún: "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", dijo, unas palabras que fueron unánimemente leídas como alusivas al mismo Trump

El episcopado dominicano añadió, citando al Evangelio, que "apacentar las ovejas no es tarea fácil", pero es "parte de su ministerio petrino", una misión "ineludible en todos los tiempos y circunstancias".

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Asimismo, trasladó al obispo de Roma que cuenta, por parte del episcopado y el pueblo dominicano, con la "solidaridad, oración y comunión con sus pronunciamientos, así como el total y categórico rechazo a todos los poderes terrenales que pretenden silenciar su voz profética o tergiversar su mensaje".