'El eternauta', cinco Premios Platino técnicos y 'Anatomía de un instante', cuatro

La producción argentina, protagonizada por Ricardo Darín, se llevó los Platino a mejor actor de reparto, para César Troncoso, y a mejor actriz de reparto, para Andrea Pietra.
Así como los de mejor música original (Federico Jusid), mejor montaje (Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow) y mejores efectos especiales (Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol).
Mientras que 'Anatomía de un instante' se hizo con los de mejor dirección de Arte para Pepe Domínguez del Olmo; mejor dirección de Sonido, para Daniel de Zayas; mejor dirección de Fotografía, para Álex Catalán, y mejor diseño de vestuario, para Fernando García.
Los premios anunciados hoy en el ámbito de series se completan con el de mejor maquillaje y peluquería para Marcos Cáceres y Dolores Giménez por su trabajo en la producción argentina 'Menem'.
Estos galardones se entregarán en una ceremonia que se celebrará el 7 de mayo, dos días antes de la gala general.
Porque en esta XIII edición los Platino han incluido 12 nuevos galardones, lo que eleva el número total a 36 categorías de premios.
Por ello, se decidió realizar una primera gala el día 7 en la que se entregarán 21 premios, la mayoría de carácter técnico, y los 15 restantes se anunciarán en la gala principal, del día 9. Ambas se celebrarán en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México).
El día 9 se anunciarán, en categorías televisivas, los premios de mejor serie, mejor serie de larga duración, mejor interpretación masculina y femenina, y mejor creador.
Además, el argentino Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de honor de esta edición y también se conocerán los seis premios del público.