El jefe del Pentágono critica la "cobertura implacablemente negativa" de la guerra en Irán

"Simplemente no puedo evitar notar el interminable torrente de basura, la cobertura implacablemente negativa que ustedes no pueden resistirse a difundir, a pesar del histórico e importante éxito de este esfuerzo y del éxito de nuestras tropas", dijo Hegseth durante una comparecencia ante periodistas en el Pentágono.

El responsable del rebautizado como Departamento de Guerra trazó paralelos con la cobertura mediática favorable, según dijo, de "la desastrosa y vergonzosa retirada de Afganistán" durante el Gobierno del expresidente demócrata Joe Biden y volvió a dar recomendaciones a los informadores de cómo escribir sus titulares.

Hegseth recordó un pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesús sana a un enfermo ante la vista de los fariseos, que no entendieron el milagro que estaban presenciando y, en su lugar, se unieron para destruirlo. "Nuestra prensa es exactamente igual a esos fariseos, no todos ustedes, sino la prensa tradicional que odia a Trump", denunció.

"Los corazones endurecidos de nuestra prensa están calibrados únicamente para impugnar. Les pediría que abran los ojos a la bondad, al éxito histórico de nuestras tropas, a la valentía de este presidente y a este momento histórico respecto a un acuerdo que podría poner fin a la amenaza nuclear iraní", dijo.

A diferencia de sus antecesores, Hegseth ha utilizado alegorías religiosas y pedido a los estadounidenses que "recen de rodillas" por los soldados en la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán, en una ruptura con anteriores secretarios que observaron la separación entre religión y Gobierno, uno de los pilares de la nación norteamericana.

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El Pentágono llegó a excluir a fotorreporteros en al menos dos ruedas de prensa sobre la marcha de guerra contra Irán después de que los medios publicaran imágenes "poco favorables" de Hegseth, según The Washington Post.

El rebautizado Departamento de Guerra dejó de hacer sus usuales ruedas de prensa semanales o de informar en detalle de operaciones militares de interés público como el ataque contra lanchas supuestamente usadas para el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En octubre, el Pentágono retiró las credenciales a la gran mayoría de los medios que trabajaban en el emblemático edificio a las afueras de Washington después de que éstos se negaran a aceptar nuevas reglas con estrictas limitaciones, una decisión revertida después en tribunales.