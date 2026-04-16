El Kremlin asegura haber visto el viral mensaje crítico de una popular bloguera a Putin

"Sin duda, vimos que (el mensaje) tuvo bastante éxito. De hecho, recibió muchas visitas y captó la atención del público en las redes sociales. Eso es cierto. Aborda muchos temas en los que se está trabajando ahora", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que el hecho de que la influencer haya destacado estos temas demuestra que son "de gran relevancia".

A la vez, insistió en que "para ser justos" hay que reconocer que "se está trabajando en ellos y hay mucha gente involucrada" en la solución de los asuntos que generaron tanta repercusión entre el público ruso.

Bonya, que reside en el extranjero, se dirigió esta semana a Putin a través de un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que el pueblo y los gobernadores temen al mandatario ruso y no le cuentan toda la verdad.

"Pero Usted es el presidente de nuestro país y creo que no debemos tener miedo", señaló.

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La influencer aseguró que graba el mensaje "en nombre del pueblo", que no se lo ha pedido, pero siente el deber de hacerlo porque ama a su país.

La celebridad, conocida por las primeras ediciones del Gran Hermano ruso (Dom 2), cuenta con cerca de 13 millones de seguidores en Instagram.

Asimismo, enumeró los cinco principales problemas que, en su opinión, debe conocer el jefe del Kremlin.

Estos problemas incluyen la situación en torno a las recientes inundaciones en la república de Daguestán, los trabajos para la liquidación de manchas de fuel en la costa rusa del mar Negro, las reglas en torno a la caza de animales en peligro de extinción, el sacrificio de animales en la región de Novosibirsk por una emergencia sanitaria y los bloqueos de internet.

En pocos días, el mensaje de Bonya a Putin cosechó más de un millón de 'me gusta'.

Después del revuelo causado por el asunto, Bonya dijo haber recibido invitaciones para entrevistas con varios medios importantes, pero las rechazó todas, porque no quiere comentar más el asunto ni se siente una opositora al poder.